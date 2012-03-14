На станції «Видубичі» - паніка, платформа заповнена людьми

У Києві сталося загорання у світильнику на стелі станції метро Осокорки. Наразі через надзвичайну ситуацію закриті 3 станції метрополітену - «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Про це повідомили УНІАН в прес-службі КП “Київський метроплітен”.

Рух потягів організовано між станціями “Харківська” – “Красний хутір” та від станції “Сирець” до “Видубичів”.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Коли буде відновлено нормальний рух потягів на Сирецько-Печерській лінії метро - поки що невідомо.

Тим часом, зокрема, на станції "Видубичі" зібралась велика кількість людей. Працівники міліції та станції не пояснюють причин, чому не курсують потяги через станції «Славутич», «Осокорки» та «Позняки».

На станції «Видубичі» платформа заповнена людьми, багато з яких не можуть зорієнтуватися, куди виходити.

Весь час лунає попередження про те, щоб люди користувалося далі наземним транспортом, тому що три станції з технічних причин не працюватимуть тривалий час.