У Криму обвалилася гора (фото)

Обвал гори стався в центрі містечка Балаклава (Севастополь) в ніч на 14 березня.

Величезні булижники впали на дорогу, під час інциденту ніхто не постраждав, повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Севастополі.

«Каменепад пошкодив пам`ятник герою Радянського Союзу Герасиму Рубцову і дві машини», що стояли неподалік, - йдеться у прес-релізі.

Співробітники спеціалізованих служб міста разом з бійцями МНС прибрали каміння. Булижники вагою до півтонни вивезли за допомогою спецтехніки.

«За словами місцевих жителів, це місце дуже пожвавлене і для балаклавців, і для туристів. Всі туристичні автобуси зупиняються саме тут. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав», - заявили рятувальники.

На території севастопольського регіону налічується 119 обвальних ділянок.

Фото УНІАН-Крим