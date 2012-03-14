УГКЦ та РКЦ виступили проти пропаганди гомосексуалізму

Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква виступають проти пропаганди гомосексуалізму й надання юридичних прав одностатевим шлюбам.

Про це йдеться у спільному зверненні Синоду Української греко-католицької церкви та Конференції Римсько-католицької церкви в Україні, текст якого розміщено на офіційному сайті УГКЦ .

“У багатьох країнах світу, зокрема Заходу, на юридичній площині чиняться спроби знищити сім’ю та допустити до розбещення дітей. Такі спроби найчастіше є ініціативою діячів гомосексуальних середовищ, за підтримки ЗМІ. Такі дії суперечать не лише християнським цінностям, а й природному моральному закону, що базується на здоровому глузді та внутрішньому імперативі чинити добро й уникати зла. Різними способами суспільство намагаються переконати, що в ім’я толерантності та політичної правильності слід це приймати, або принаймні закривати очі на зло, яке несуть з собою гомосексуальні союзи, що вдають і пародіюють «священні подружні вузи», а також вважати нормальним усиновлення дітей такими зв’язками. Здорові традиційні погляди ігноруються, замовчуються або висміюються. Ці згубні тенденції не мають кордонів і поступово проникають також і в наше суспільство та країну”, - мовиться у зверненні.

Представники Церков нагадують, що Святе Письмо засуджує гомосексуальні зв’язки як наслідок і прояв гріха. “Не можна допустити, щоб гомосексуальні зв’язки посягнули на права, що виключно належать подружжю та родині”, - наголошується в документі.

“Згідно з Конституцією України, права кожної людини є захищені. Водночас внаслідок брехливої гомосексуальної пропаганди поступово складається така ситуація, коли захисту, у тому числі юридичного, сьогодні потребує найдорогоцінніша частина суспільства, якою є і повинна залишитися сім’я”, - наголошується в заяві.

“Тому благословляємо всіх на діяльність, спрямовану на порятунок, зміцнення та підтримку подружжя та сім’ї та захист дітей перед моральним розбещенням. Молимо Господа охоронити від спокус злого духа, який підступно спокушає нас дуже невинними, на перший погляд, пропозиціями”, - зазначають в УГКЦ та РКЦ.