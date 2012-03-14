Весняна повінь може відрізати від світу 31 чернігівське село

На Чернігівщині негативного впливу весняної повені можуть зазнати 33 населені пункти регіону, в яких проживають 3,5 тис. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА В’ячеслав РИГА.

За його прогнозами, повеневі води порушать транспортне сполучення з райцентрами жителів 31 населеного пункт, частково підтоплять 2 села у Борзнянському та Коропському районах. Також очікується, що повеневі води підтоплять окремі ділянки автомобільних доріг місцевого значення на підходах до населених пунктів загальною довжиною понад 21 км. У районах можливого негативного впливу весняної повені розташовано 4 загальноосвітні школи, в яких навчається понад 185 учнів та 11 ФАПів і сільських лікарських амбулаторій.

„Забезпечення нормального учбового процесу буде потребувати додаткових витрат, пов’язаних із транспортуванням, харчуванням та розміщенням учнів у населених пунктах, які будуть повністю відрізатися від транспортного сполучення з райцентрами та іншими населеними пунктами”, - зазначив В.РИГА.

Він також підкреслив, що для запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій, в області розроблено і реалізується комплекс першочергових попереджувальних заходів щодо безпечного пропуску льодоходу, повені і дощових паводків, організації життєдіяльності населення у період водопілля. Зокрема, уточнено карту-схему виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу і весняної повені, визначено об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, які можуть зазнати негативного впливу весняної повені, заходи щодо їх захисту і забезпечення сталої діяльності. У підвідомчих організаціях створено аварійні бригади, підготовлено автотракторну техніку, електрозварювальні агрегати, засоби відкачування води тощо.

Водночас, за інформацією начальника обласного центру з гідрометеорології Анатолія ТХОРИКА, максимальні рівні води цьогорічного водопілля на р. Дніпрі в межах Чернігівської області будуть низькими, а на річках Десні та Сеймі нижчими відповідних середніх багаторічних значень.