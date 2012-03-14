Українські інтернет-ресурси «висять» через пожежу в метро

У середу ввечері зник доступ до низки популярних сайтів українського інтернету – Українська Правда, I.ua, Mirohost.net та інших.

За одним з припущень, під час пожежі або її гасіння було пошкоджено інтернет-кабель одного з датацентрів уанету, внаслідок чого і вимкнувся доступ до сайтів.

Провідний експерт – Директор Інтернет Асоціації України Олександр Ольшанський в коментарі для Радіо Свобода повідомив, що поки що робити такі висновки він не може, «але робоча версія у нас така, що в результаті пожежі проводили екстрене відключення живлення, і ми отримали дуже великий ривок напруги.У нас вийшли з ладу джерела безперебійного живлення». За словами Ольшанського, найближчим часом ситуація має владнатися.

У середу в Києві на станції метро «Осокорки» близько 16:30 виникло загоряння лампи, внаслідок чого відбулося задимлення тунелю: три станції зеленої гілки підземки закрили.

Жертв i потерпілих унаслiдок займання пластикової пiдшивки стелi на платформi станцiї немає, повідомила керівник прес-служби МНС Юлія Єршова: «Займання сталося о 16:44, о 17:30 його локалiзували, а о 18:00 – лiквiдували. Пожежi присвоїли пiдвищений ранг небезпеки. На мiсцi працюють шiсть загонiв газодимозахисної служби МНС, 15 одиниць технiки, була проведена евакуація людей».