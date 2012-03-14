У Львові відкриється перший в Україні музей шоколаду

У Львові відкриється перший в Україні стаціонарний музей шоколаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 20 березня, за підтримки Львівського історичного музею та Львівської міської ради, відбудеться урочисте відкриття музею на центральній площі старого Львова – площі Ринок.

Як зазначається у повідомленні, відвідувачі музею зможуть ознайомитися з історією шоколаду 4 мовами: українською, російською, англійською та польською. Гості матимуть змогу дізнатися сучасну технологію виробництва цього продукту і відвідати унікальну виставку шоколадних фігур. Відвідувачі музею побачать найбільш знакові європейські і українські архітектурні споруди в мініатюрі: Колізей, Англійський парламент в Лондоні, Пізанську вежу, Ейфелеву вежу, Херсонес, Андріївську церкву та інші — це Шоколадна Європа/Україна в масштабі 1:166.

Кожен гість музею матиме змогу продегустувати різні сорти шоколаду за філіжанкою кави і переглядом тематичного кіно.