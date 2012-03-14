550 гребель на карпатських річках знищать туризм

У Києві виступили проти будівництва малих гідроелектростанцій на гірських річках Карпат. Активісти екологічних та туристичних організацій провели акцію протесту під Міністерством енергетики та вугільної промисловості і закликали чиновників накласти мораторій на спорудження малих ГЕС на карпатських річках.

Учасники акції передали це звернення до міністерства, повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України.

«У Карпатах планують збудувати 550 гідроелектростанцій. Зазвичай їх будують так: вода з річки забирається в трубу, транспортується вниз на кілька кілометрів, а потім скидається на турбіну для виробництва енергії. Це призведе до пересихання русел річок у неповноводні періоди, до знищення риб та інших водних організмів. Жодна риба не зможе мігрувати до місця розмноження через турбіни. Назвати таку енергетику «зеленою» неможливо», - каже заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК.

Інша проблема, яка виникне при будівництві такої кількості ГЕС, - знищення Карпатського регіону як туристичного центру.

«Туристична привабливість Карпатських гір залежить від збереження їхньої природи, ландшафтів, мальовничих краєвидів та можливості спортивного туризму. Рафтинг та інші види туризму посідають одну з ключових позицій. Знищивши можливість водного спорту в Карпатах, Україна назавжди підірве туристичну привабливість регіону», - упевнений Петро ТЕСТОВ з туристичного клубу «Гряда».

Водночас, кількість виробленої енергії буде доволі незначною, і кошти, витрачені на будівництво такої кількості ГЕС не виправдані.

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За даними НЕЦУ, акції протесту проти будівництва малих ГЕС у Карпатах у цей самий час пройшли у інших містах України: Львові, Ужгороді, Тернополі, Харкові, Верховині.

У Тернополі любителі водних сплавів проводять акцію протесту проти будівництва у Карпатах гідроелектростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, на Театральному майдані вони в касках, рятувальних жилетах і з веслами демонструють сплав на байдарках і рафтах на асфальті.

«Ми показуємо, що чекає ріки Карпат, якщо громадськість мовчатиме. Там так само може не бути води вже наступної весни або ще й в цього року, якщо на гірських річках збудуть ГЕС», – заявив один із організаторів акції Роман ЗАДОРОЖНИЙ.

Під час акції волонтери також роздають перехожим листівки із інформацією, що чекає природу, якщо у Карпатах збудують 550 запланованих малих ГЕС.

«Здавалось би, що тернополянам до карпатських ГЕС. Але через їх будівництво погіршиться стан довкілля, привабливість гір, а ще наші туристи не зможуть їздити на сплави по порогах Черемошу та інших гірських рік. Бо там просто не буде води, а буде труба», - зазначив Р.ЗАДОРОЖНИЙ.

За його даними, аналогічну акцію сьогодні проводять і любителі водного туризму у Польщі, аби виявити солідарність із своїми українськими колегами.

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Нагадаємо, минулого року стало відомо про плани побудови кількасот малих ГЕС у Карпатському регіоні. Так, 330 ГЕС мають з’явитися на Закарпатті, близько двох десятків – на Львівщині, та 50-150 – на Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Проектовані ГЕС здебільшого належать до дериваційного типу, тобто складаються з греблі та труби, що тягнеться від греблі кілька кілометрів вниз за течією. На деяких річках, наприклад, на Черемоші, планується збудувати більше 30-ти таких гребель.