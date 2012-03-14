Прибудова суду залізла на могилу лікарів, розстріляних фашистами в Харкові

У Харкові на площі Свободи представники лівих політичних сил пікетували обласну державну адміністрацію з вимогою зробити благоустрій «Братської могили жертв фашизму 1943 року».

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті взяли участь близько 50 активістів Комуністичної партії України, Всеукраїнського союзу радянських офіцерів, Руського віче, Всеукраїнського союзу робітників, об’єднання «Трудова Харківщина».

Учасники акції тримали прапори СРСР, символіку КПУ, Всеукраїнського союзу радянських офіцерів, Всеукраїнського союзу робітників, а також транспаранти з написами «Требуем увековечить на памятнике все установленные по архивам имена захороненных в братской могиле», «Позор властям Харькова, области и Украины за надругательство над «Братской могилой жертв фашизма 1943 года», «Требуем создать вдоль здания суда аллею, достойную памяти более тысячи жертв», «Прекратить глумление над памятью героев, принявших мученическую смерть за то, чтобы все мы могли сегодня жить».

За словами учасника акції, члена президії Всеукраїнського союзу радянських офіцерів Геннадія МАКАРОВА, пікет приурочений до роковин початку розстрілів радянських військових, лікарів і жителів Харкова фашистськими окупантами в 1943 році.

Він повідомив, що учасники акції вимагають від місцевої влади відремонтувати та впорядкувати братську могилу жертв розстрілів, яка знаходиться на території Харківського військового госпіталю, що на перехресті проспекту Правди та вулиці Галана, а також забезпечити відкритий доступ усіх бажаючих до поховання радянських військових. За словами Г.МАКАРОВА, у братській могилі поховано понад 1 тисячу військових, лікарів та медсестер військового госпіталю.

Г.МАКАРОВ наголосив, що Харківський апеляційний господарський суд викупив одну з будівель на території Харківського військового госпіталю та зробив до неї прибудову, яка зайшла на територію охоронної зони братської могили. Він підкреслив, що під час будівельних робіт братська могила була пошкоджена, на її території було утворено смітник будівельних відходів, а сам монумент був відгороджений.

За словами Г.МАКАРОВА, громадські активісти розробили та запропонували проект благоустрою «Братської могили жертв фашизму 1943 року», однак на сьогодні жодної реакції з боку органів влади не було.

Учасники пікету ухвалили текст резолюції на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, керівництва Харківської облдержадміністрації, міста Харкова, Харківського апеляційного господарського суду з вимогою належним чином відновити монумент.

«Держава, яка не охороняє пам'ять про загиблих за нього, не має майбутнього», - підкреслив Г.МАКАРОВ.