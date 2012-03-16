Кабмін віддасть територіальним громадам близько 2 тисяч гуртожитків

Кабінет міністрів України 14 березня ц.р. затвердив законопроект «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що виступило розробником програми.

Програма передбачає передачу у власність територіальних громад 1058 гуртожитків державної власності й ще 854 гуртожитків, які були включені в статутні капітали товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації. Загальний обсяг фінансування, передбачений регіональними програмами, становить понад 2 млрд. 507 млн. грн.