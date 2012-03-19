Даїшники влаштували бійку з представниками «Дорожнього контролю»

Працівники ДАІ влаштували бійку з представниками громадської організації «Дорожній контроль» після виявлення в них сфальсифікованих протоколів.

Як повідомляє сайт «Дорожнього контролю»,між активістами "Дорожнього контролю" і працівниками ДАІ Запоріжжя стався конфлікт.

Зупинившись біля патруля ДАІ, активісти "ДК" випадково виявили пачку сфальсифікованих протоколів. На адміністративних протоколах була заповнена «шапка» і внизу поставлені підписи. При цьому не вказано, хто є "порушником", а також суть "порушення". Також були виявлені порожні протоколи із заповненими графами свідків. В той час, коли під`їхав "ДК", працівники ДАІ саме оформляли чергового "клієнта".

Крім того, неподалік патруля ДАІ була виявлена купа недавно порваних протоколів.

ДАЇшники почали нервувати і телефонувати кому тільки можна, йдеться в повідомленні. Через деякий час на місце приїхало керівництво ДАІ і невідомі бандитської зовнішності.

Коли "Дорожній контроль" у присутності підполковника ДАІ попросив показати сфальсифіковані протоколи, сам підполковник відбіг убік, а інспектор намагався їх знищити. В результаті між працівниками ДАІ та активістами "ДК" зав`язалася бійка.