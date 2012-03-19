Грип відправив школярів одразу трьох міст на канікули

22:54, 19 березня 2012
Суспільство
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На карантині школи й класи в Маріуполі, Дебальцевому та Краматорську

У Донецькій області у зв`язку із зростанням захворюваності учнів на грип і ГРВІ призупинено навчання в окремих школах і класах шкіл міст Маріуполя і Дебальцевого, а в Краматорську – початок чергових весняних канікул школярів перенесено на сьогодні, 19 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

«У нас зростає все-таки захворюваність на грип. На карантині школи й класи в Маріуполі та Дебальцевому. Це 1,5 тис. учнів», - сказав губернатор.

При цьому він додав, що рішеннями місцевих органів влади «в Краматорську знайшли вихід – щоб не закривати школи на карантин, діти пішли на весняні канікули».

Рішення про відновлення навчального процесу ухвалюватиметься при стабілізації захворюваності, зазначив голова облдержадміністрації.

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