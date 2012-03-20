У Луганську водій легковика влетів на зупинку і збив двох людей
18:43, 20 березня 2012Суспільство
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Про це повідомили у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області
У Луганську водій автомобіля ВАЗ-217230 зробив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302-418, в`їхав на зупинку громадського транспорту і збив двох пішоходів.
Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області потерпілих доставлено в лікарню.
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