У Луганську водій легковика влетів на зупинку і збив двох людей

У Луганську водій автомобіля ВАЗ-217230 зробив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302-418, в`їхав на зупинку громадського транспорту і збив двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області потерпілих доставлено в лікарню.