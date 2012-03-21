Банкір, на якого скоїли замах, був свідком у справі Родовід Банку

Заступник голови правління банку "Союз" Сергій Дядечко, машину якого розстріляли в понеділок, проходив свідком у справі про розкрадання бюджетних коштів у Родовід Банку, повідомляє "Коммерсант-Україна".

Пан Дядечко, який залишився в живих нібито вже залишив країну, щоб просити політичного притулку за кордоном. Юристи побоюються, що правоохоронні органи позбудуться інших свідків, які допомогли б виявити розкрадачів грошей Родовід Банку.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. "Основна версія пов'язана безпосередньо з професійною діяльністю потерпілого. Зараз відпрацьовуються його контакти — чим він жив, з ким спілкувався, кому міг перейти дорогу, може, йому хтось хотів перейти дорогу, а він не дозволив. Один зі свідків зараз знаходиться в лікарні, 46-річному водієві надали допомогу на місці події, і він від госпіталізації відмовився", - повідомив Микола Жукович.

Причиною замаху на пана Дядечка могла стати його можлива обізнаність про виведення грошей з Родовід Банку, який держава рекапіталізувала ще в 2009 році. Він був віце-президентом Родовід Банку і проходив свідком у справі про розкрадання бюджетних коштів, розповіли "Ъ" джерела в банку і правоохоронних органах. "Кажуть, що він нібито причетний до організації схеми виведення з банку 67 млн. грн. Розслідуються факти підміни застав по кредитах і надання неіснуючих ділянок в Обухівському районі Київської області, - розповіло одне з джерел "Ъ".— Але викликає питання те, що його підлеглий — Геннадій Піскун — восени минулого року під час роботи слідчої групи раптом нібито "викинувся" з вікна, а зараз стріляють у Сергія". У справі про розтрату коштів Родовід Банку поки публічно був звинувачений лише колишній тимчасовий адміністратор установи Сергій Щербина, хоча раніше представники СБУ робили заяви про відкриття кримінальної справи й відносно неназваної особи, чий офіс у провулку Рильського, 4 ремонтувався за рахунок Родовід Банку.

Джерело "Ъ" в банківському середовищі заявило, що Сергій Дядечко вижив лише завдяки хворій спині, через що він не сидів в машині, а лежав: "Міліція говорить не зовсім правду, машина перетворена на решето і не підлягає ремонту, оскільки стріляли розривними кулями". При цьому вчора вранці Сергій Дядечко залишив лікарню, забрав сім'ю і виїхав з України, повідомило джерело: "Він зараз займається питанням надання йому політичного притулку в одній з європейських країн". Знайомий з обставинами слідства фінансист пояснив, що виїзд став можливий, оскільки пан Дядечко проходив у справі свідком, а не обвинуваченим.

Юристи відзначають, що в розслідуванні розкрадання бюджетних коштів, що проводить СБУ, в Родовід Банку дуже часто почали відбуватися "нещасні випадки". "То посковзнувся і одержав множинні травми голови начальник юрдепартаменту Олександр Івахненко, то загинув Геннадій Піскун, а зараз стріляють у ще одного свідка, - сказав партнер ЮФ "Актіо" Віталій Сердюк.— Піскун міг дати свідчення проти організатора цього злочину і загинув. Другою ланкою був Дядечко, який, як вихідець із донецьких кіл, міг бути свідком, а міг стати обвинуваченим. Слідство мало гарантувати безпеку цих осіб, але не зробило цього, що і приводить до таких результатів".