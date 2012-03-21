У корівнику «накрили» підпільну гуральню

У Жашкові Черкаської області працівники податкової міліції виявили у колишньому корівнику підпільний горілчаний завод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС у Черкаській області, 47-річний житель Жашкова в орендованому приміщенні колишнього тваринницького комплексу незаконно встановив промислову лінію з розливу горілчаних напоїв з логотипами відомих виробників. На підпільному виробництві працювало 6 найманих працівників.

Податківцями вилучено промислову лінію з виробництва горілчаних напоїв, готову фальсифіковану продукцію та інші допоміжні устаткування для виготовлення горілки, ємності зі спиртом, марки акцизного податку з явними ознаками фальсифікації. Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму близько 2 млн. грн.

Відповідно до висновку лабораторії, вилучений спирт та виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам нормативно-технічної документації, які пред’являються до етилових спиртів та горілчаних виробів, а тому їхнє вживання становить загрозу для життя та здоров’я людини.

За незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.