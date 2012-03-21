На Південний полюс вирушила 17-а українська експедиція

З Києва до Південного полюса відправилися учасники 17-ї української антарктичної експедиції.

Як повідомляє газета «День» (№ 49 від 21 березня), цього року кількість членів експедиції замість традиційних 13-14 осіб скоротилася до 11. Ними керує 60-річний Микола СТАРИНЕЦЬ.

Національний антарктичний науковий центр нещодавно розпочав реалізацію Державної програми антарктичних досліджень 2011-2020 рр. Завдання українських учених - спостерігати за змінами клімату планети. Вони також розробляють систему прогнозування землетрусів, займаються пошуком корисних копалин, вивчають тваринний світ, займаються дайвінгом і альпінізмом.

Станція «Академік Вернадський», яку Україна отримала від Британії в 1996 році, має високий науково-технічний рівень. Відтоді тут побували 137 полярників. Минулого року було запущено новий унікальний паливний бак, зварений безпосередньо на станції. Також тут з'явилася православна каплиця, освячена архієпископом Львівським і Галицьким АВГУСТИНОМ.