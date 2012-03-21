У Харкові лейтенант міліції торгував марихуаною
18:59, 21 березня 2012Суспільство
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Дільничного інспектора затримало управління СБУ
У Харкові за збут наркотиків затримано дільничного інспектора міліції.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, 27-річного лейтенанта міліції, який продав марихуану харків’янину, 20 березня затримали працівники Управління СБУ у Харківській області.
Прокуратурою Харкова порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Відділом інспекції з особового складу облуправління міліції проводиться службове розслідування.
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