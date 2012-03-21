У Харкові лейтенант міліції торгував марихуаною

У Харкові за збут наркотиків затримано дільничного інспектора міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, 27-річного лейтенанта міліції, який продав марихуану харків’янину, 20 березня затримали працівники Управління СБУ у Харківській області.

Прокуратурою Харкова порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Відділом інспекції з особового складу облуправління міліції проводиться службове розслідування.