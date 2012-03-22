Затримали засновника кредитного союзу, який привласнив гроші 400 людей

08:59, 22 березня 2012
Суспільство
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Зловмисник втік з України і майже рік перебував у міжнародному розшуку

У Сочі затримано засновника кредитної спілки, який привласнив гроші близько 400 жителів Херсонської області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі із зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, оперативники Головного управління МВС Росії по Південному федеральному округу затримали розшукуваного українською міліцією 49-річного жителя Одеської області.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, зазначена особа у 2004 році створила в Херсоні кредитну спілку «ВИТЯЗЬ-Н». Протягом декількох років близько 400 херсонців зробили вклади у вказану кредитну спілку. Весь цей час засновник разом з головним бухгалтером підроблювали кредитні договори і витратно-касові ордери і привласнювали кошти вкладників – загалом близько 2 млн. грн.

Коли вкладникам перестали видавати гроші, вони відразу ж звернулися в міліцію і в червні 2011 року було порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». У цей час засновник спілки втік з України і майже рік перебував у міжнародному розшуку.

Головного бухгалтера кредитної спілки засудили до трьох років позбавлення волі.

Працівникам Управління держслужби з боротьби з економічними злочинами УМВС стало відомо, що підозрюваний перебуває на території Російської Федерації, в м. Сочі. Оперативники встановили всі дані про розшукуваного і передали їх місцевим поліцейським.

Одержавши цю інформацію, російські оперативники затримали підприємця в одному з домоволодінь у високогірному селі Лісове Адлерського району м. Сочі, де він тимчасово проживав.

На все майно затриманого накладено арешт. Вирішується питання про його екстрадицію до України.

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