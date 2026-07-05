Україна розпочинає експорт готових бойових безпілотників до США

Державна служба експортного контролю України 1 липня 2026 року вперше в історії видала офіційний дозвіл на експорт готових українських ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 для потреб Збройних сил США.

Першого липня 2026 року Державна служба експортного контролю України схвалила постачання партії ударних безпілотних авіаційних комплексів (БАК) F10, розроблених українською компанією F-Drones, на користь Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Нормативною підставою для транзакції стало рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МКВТС), пише Deep State.

Це перший задокументований випадок в історії двосторонніх відносин, коли українська держава погодила продаж за кордон не окремих деталей, плат чи технологічних рішень, а повністю укомплектованих готових одиниць бойової робототехніки для американської армії. Укладена угода інтегрована у масштабну програму Пентагону під назвою Drone Dominance.

Виходу українського безпілотника на американський ринок передували жорсткі випробування. У лютому 2026 року інтереси розробника в США представляла партнерська компанія UDD Tech Corp. Вона виставила комплекс F10 на перший етап кваліфікаційних змагань Gauntlet I, що проходили на військовій базі Форт-Беннінг (штат Джорджія).

Відео дня

За підсумками тестів, українська розробка продемонструвала високі тактико-технічні характеристики:

Комплекс посів 6-те місце серед 25 іноземних та американських учасників; F10 увійшов до переліку 11 безпілотних систем-переможців, які пройшли фінальний фільтр; За результатами конкурсу виробник підписав твердий контракт на виробництво та відвантаження 2 000 одиниць безпілотників для американського оборонного відомства; Компанію F-Drones офіційно запросили до участі в наступній фазі технологічних випробувань програми.

Генеральний директор F-Drones Стас Хутір у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" наголосив, що відкриття експортного напрямку є критично важливим кроком для вітчизняного бізнесу. За його словами, зовнішня торгівля виступає головним важелем для капіталізації підприємств, залучення іноземних інвестицій, підвищення планки внутрішніх стандартів якості та поглиблення глобальної промислової кооперації.

Керівник компанії окремо підкреслив, що відправка партії техніки до США жодним чином не послабить постачання аналогічних комплексів для підрозділів Збройних Сил України, які воюють на фронті. Навпаки, фінансове зміцнення оборонних підприємств за рахунок іноземних контрактів дозволить наростити загальні виробничі потужності та забезпечить українську армію передовими рішеннями в майбутньому.

Варто зазначити, що погодження цього експортного кейсу відбулося ще до юридичного набрання чинності нових постанов Кабінету Міністрів України, які покликані суттєво спростити та дебюрократизувати продаж товарів військового призначення в умовах чинного воєнного стану.

Український ВПК заходив на ринок Північної Америки поступово – перші поставки комплектуючих та вузлів для FPV-дронів українського збирання зафіксували ще у 2025 році. Проте кейс із F10 став прецедентом найвищого державного рівня.

Наразі офіційні Київ та Вашингтон працюють над укладанням комплексної міжурядової угоди про спільне створення безпілотних систем, яка має гарантувати прямий та безперешкодний доступ українських оборонних технологій на внутрішній ринок США.

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував перехід держави до стратегії контрольованого збройового експорту та розгортання трьох профільних міжнародних платформ співпраці.ф

Ефективність ударів українських дронів

За інформацією видання The Moscow Times, російський нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), розташований у місті Кстово, повністю зупинив процеси переробки сировини внаслідок успішних ударів українських безпілотників.

Підприємство є критично важливим для внутрішнього ринку РФ, посідаючи четверте місце в країні за загальною потужністю та друге – за обсягами випуску автомобільного бензину. Під час останньої атаки, яка відбулася у четвер, 2 липня, суттєвих пошкоджень зазнала ключова установка первинної переробки нафти АВТ-6, що відповідала за понад половину (53%) виробничих спроможностей усього заводу. Ситуацію для підприємства погіршує те, що попереднім ударом українських сил від 24 червня вже було виведено з ладу іншу важливу установку первинної переробки – АВТ-5.

Вас також можуть зацікавити новини: