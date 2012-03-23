Експерти кажуть, що десятирічна ера золота закінчилася

Інтерес інвесторів до золота падає на ознаках відновлення економіки США і єврозони.

Про це пише The Financial Times.

За останні десять років інтерес інвесторів до золота сильно зріс. Якщо в 2001 році ціна на золото перебувала на рівні $253 за унцію, то в 2011 році ця цифра зросла до $2000.

Однак, на думку банкірів, попит на дорогоцінний метал буде падати. З кінця лютого ціна на золото впала до десятитижневого мінімуму - $1627 за унцію.

Деякі аналітики дають набагато більш песимістичні заяви. Вони впевнені, що десятирічна ера золота закінчилася, тому що інвестори зараз воліють вкладати в інші, більш ризиковані активи.

Як пише видання, про зниження інтересу на золото свідчить падіння в лютому і березні продажі золотих монет, що випускаються в США Монетним двором, до найнижчого рівня з середини кризового 2008 року.

Згідно із прогнозом опитаних виданням аналітиків, найближчим часом ціна на золото впаде до $1450-1520, хоча у вересні досягала рекордних $1920.

"Я не сильно здивуюся, якщо побачу ціну в 1500 доларів. Золото вже не має таку цінність, як два роки тому", - розповів один з аналітиків ринку дорогоцінних металів.

Однак, як зазначає FT, деякі аналітики закликають не розпродавати запаси золото, як це зробив американський мільярдер Джордж Сорос минулого року, при тому що через деякий час почалося нове зростання цін на метал.

Gazeta.ua