Машиніст швидкісного поїзду за 7 років зможе заробити мільйон

Заробітна плата машиністів швидкісних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem і Skoda vagonka, які курсуватимуть в Україні, становитиме близько 12 тис. грн. на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на відкритті центру для підготовки машиністів віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, зарплата помічника машиніста становитиме близько 9 тис. грн. на місяць.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що «на Заході один машиніст (управляє поїздом - УНІАН), а у нас двоє. Коли буде один машиніст, тоді платитимемо 24 тис. грн.».

«Нам потрібно буде 8-10 місяців, щоб у нас на поїзді був один машиніст. За рахунок того, що кількість поїзді в збільшиться, ми всіх працевлаштуємо», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ також повідомив, що зарплата стюардів, які обслуговуватимуть по три вагони швидкісного поїзда, становитиме 6-7 тис. грн. Зарплата старшого стюарда, який виконуватиме обов'язки, схожі з обов'язками начальника поїзда, становитиме 7-8 тис. грн.

На посаду стюардів швидкісного поїзда професійний відбір пройшли 105 кандидатів, на посаду старшого стюарда - 30, на посаду машиніста швидкісного поїзда і помічника машиніста - по 50 кандидатів.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Hyundai і Skoda призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту упровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року. Загальна вартість за проектом становить 307 млн. доларів США.

Поставки двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів виробництва Skoda vagonka здійснюються згідно з угодою, укладеною між Південною залізницею і компанією Skoda в січні 2011 року.