МВС пропонує банкам підготувати їх охорону

Міністерство внутрішніх справ пропонує банкірам провести підготовку співробітників їх охоронних структур у навчальних закладах Держслужби охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією на нараді в Києві з представниками Незалежної асоціації банків України виступив начальник департаменту ДСО при МВС України Анатолій НАЗАРЕНКО.

«Ми готові, якщо потрібно, ваших співробітників охорони підготувати в наших закладах – вінницькому й рівненському», - сказав він.

Також А.НАЗАРЕНКО зазначив, що сьогодні за підсумками зустрічі буде створено робочу групу, до складу якої ввійдуть представники МВС і НАБУ, перше засідання якої заплановано на 29 березня.

Як зазначив керівник ДСО, на цій зустрічі планується обговорити низку питань, пов'язаних із тарифами на послуги, що надаються ДСО.

«Ціна на наші послуги має бути прогнозованою, єдиною й корпоративною на всій території України», - зазначив А.НАЗАРЕНКО.

За його словами, також необхідно під час підписання майбутніх договорів скорегувати час прибуття патрулів ДСО за тривожними викликами до банківських установ, зокрема після отримання оперативної інформації з пунктів відомчої охорони банків.