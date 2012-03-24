Музей шістдесятників розміститься в приміщенні Народного руху

До кінця цього року в Києві планується відкрити Музей шестидесятників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

За його словами, цей музей стане ще одним подарунком киянам з нагоди 1530-річчя Києва.

“Ви знаєте, ця тема давно звучить, але практичного руху активного в цьому плані не було. В нас уже завершено проект, пройшла його експертиза, і наступного тижня розпочнемо роботи щодо ремонту приміщення”, - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомила УНІАН начальник Головного управління культури КМДА Світлана ЗОРІНА, Музей шестидесятників розміститься у будівлі на вул. Олеся Гончара, 33.

“Ця будівля належить Народному руху України. І НРУ виділив невелику кількість метрів, щоб ми відкрили Музей шестидесятників. Я думаю, що музей буде відкритий до кінця року. Вже вкладена певна кількість коштів – близько 2 млн. грн., і ще залишилось вкласти 2 млн.”, - сказала вона.

Площа, на якій розміститься музей, становить близько 400 кв. м.