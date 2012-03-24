Хорошковський: несправедлива ціна на газ має позитивний бік

Україна програє Росії в разі розгляду газового питання в Стокгольмському арбітражі. Такий висновок можна зробити з заяви першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського в ефірі Шустер Live.

Відповідаючи на запитання про газові переговори з Росією і можливість розірвання контрактів 2009 року, він сказав: "Єдиний варіант, яким ми захищаємося, це скорочення обсягів покупки".

"При переході на домашні вуглі, при скороченні обсягів споживання газу. Хоча це і є частковим порушенням правила "бери або плати", але в даному випадку це, як то кажуть, менше порушення", - заявив Хорошковський.



"Потрібно чекати, що ти виграєш (в суді). Якщо первинний юридичний аналіз тобі про це не говорить, то напевно просто нерозумно йти і програвати. Ми знаємо абсолютно точно, як йтимуть справи, тобто ми аналізували, яку ситуацію. Тут треба передбачити всі можливості", - зазначив він.

"Договір існує, і ми його виконуємо. Так, нам важко, незручно, але є й позитиви: висока і несправедлива ціна стимулює енергозбереження, стимулює до вироблення жорсткої позиції, до конкуренції наших товарів навіть при такій ціні на газ", - додав він.

При цьому Хорошковський заявив, що "Нафтогаз України" повинен вийти на прибутковість.

"Завдання моє, як першого віце-прем'єра, зробити все, що б ця компанія була прибутковою", - цитує Українська правда.