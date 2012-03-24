Мер Вінниці похвалив Порошенка, оглядаючи будівництво нової фабрики Roshen

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН переконаний, що призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром економічного розвитку та торгівлі позитивно вплине на економіку Вінницької області і країни в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГРОЙСМАН сказав під час відвідування будівництва нової фабрики Roshen у Вінниці.

«Ні для кого не секрет, що Петро Олексійович – людина надзвичайно професійна, надзвичайно енергійна, розумна, і я думаю, що чим більше буде в тих органах державної влади, які приймають рішення, таких людей, тим краще буде для нашої держави», - сказав В.ГРОЙСМАН.

Мер Вінниці зазначив, що кожна людина в певні моменти приймає для себе рішення. «Або ти можеш і нічого не робиш, або ти можеш і спробуєш щось зробити в кращий бік. На мій погляд, розумні, професійні організатори, управлінці державного масштабу - вони не повинні бути поза процесами, які відбуваються в державі. Державі сьогодні непросто, і усі це знають, але якщо можна усім говорити, що усе погано, і нічого не робити, щоб це змінити – це одна позиція, інша позиція – коли людина, яка бере на себе відповідальність і намагається щось змінити», - вважає В.ГРОЙСМАН.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив П.ПОРОШЕНКА міністром економічного розвитку і торгівлі України.