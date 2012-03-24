Справу Оксани Макар розслідувала 23-річна дівчина

Звинувачення в непрофесіоналізмі миколаївських слідчих мають під собою підстави. Про це заявив начальник Управління МВС України в Миколаївській області Валентин ПАРСЕНЮК на 9-й сесії Миколаївської обласної ради у п`ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПАРСЕНЮК ознайомив депутатів і представників засобів масової інформації з офіційною версією подій, пов`язаних з розслідуванням справи Оксани МАКАР. У залі був присутній також і прокурор Миколаївської області Володимир ГАЛЬЦОВ.

За словами В.ПАРСЕНЮКА, звинувачення в непрофесіоналізмі, що прозвучали від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, справді обгрунтовані.

«Скажу чесно, це так, - сказав В.ПАРСЕНЮК. – Адже це спроби слідчих, які працюють перший рік. Щоб було зрозуміло, у нас із 340 слідчих по області 126 призначені минулого року. Або 37%! Тому є питання і до слідчого управління, і до інших служб, як зробити так, щоб рішення приймалося тими, хто має достатній досвід».

«Особисто до мене теж були запитання, мене критикували і попередили про те, що неповною мірою організоване розкриття цього злочину», - зізнався начальник облУМВС.

Утім він зазначив, що має намір заохотити тих працівників, які зуміли швидко розкрити даний злочин: слідчих, оперативних працівників, дільничних інспекторів міліції, котрі «добре зробили свою справу».

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з достовірного джерела, один із слідчих у справі О.МАКАР – 23-річна дівчина, для якої ця справа була однією з перших серйозних розслідувань.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 березня троє зловмисників привели на квартиру 18-річну О.МАКАР, згвалтували її, а потім намагалися задушити і спалити.