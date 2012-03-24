Прокуратура оскаржить вирок суду, за яким депутату за вбивство дали умовно

Прокуратура Дніпропетровської області готує апеляційну скаргу на вирок Довгінцевського районного суду Кривого Рогу від 21 березня 2012 р. відносно депутата Софіївської райради, який за вбивство людини отримав умовне покарання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

За інформацією прокуратури, у червні 2010 р. депутат серед білого дня на очах дитини та родичів смертельно поранив 25-річного чоловіка з мисливського карабіну.

«Державний обвинувач наполягав у суді на кваліфікації дій обвинуваченого як умисне вбивство, скоєне з хуліганських мотивів, хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї та незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї (п.7 ч.2 ст.115, ч.4 ст.296, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України) та орієнтував суд на міру покарання у вигляді 14 років позбавлення волі», - наголошується у повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

Проте суд перекваліфікував дії підсудного на «умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, хуліганство вчинене групою осіб та незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї (ст. 118, ч.2 ст.296, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України). Внаслідок цього депутату призначене умовне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним, строком 2 роки.