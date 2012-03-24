На Байковому кладовищі вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола

Завтра на Байковому кладовищі у Києві відбудеться акція з вшанування пам`яті Героя України, лідера Народного руху України В`ячеслава Чорновола, який загинув 13 років тому.

Про це УНІАН повідомив колишній прес-секретар В.Чорновола Дмитро ПОНАМАРЧУК.

Акція розпочнеться о 12.00.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув внаслідок автокатастрофи на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі В.Чорновола.