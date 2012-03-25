Перший двоповерховий поїзд доїхав до Харкова

Сьогодні до Харкова доставлено перший з двох двоповерхових електропоїздів «Шкода», придбаних Південною залізницею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, з Чехії до Харкова новий потяг транспортували локомотивами залізницею через Чоп, Львів та Київ.

Електропоїзд пройшов на станцію Харків-сортирувальний у ремонтно-екіпірувальне депо, де проходитиме технічне обслуговування новий пересувний склад виробництва «Шкода», «Хюндай» та Крюковського вагонобудівного заводу.

«В середині березня в Чехії цей електропоїзд був переданий українській делегації на чолі з віце-прем'єр-міністром України - міністром інфраструктури Борисом КОЛЕСНИКОВИМ, який високо оцінив можливості «Шкоди», - зазначив начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

За його словами, «чеська залізнична техніка - це «класика», дуже надійна і разом з тим достатньо проста в експлуатації та ремонті. А комфорт і швидкість нового електропоїзда наші пасажири оцінять вже в першій половині травня».

Планується, що «Шкоди» курсуватимуть по кільцевих маршрутах Харків-Донецьк-Маріуполь-Донецьк-Дніпропетровськ-Харків та Харків-Дніпропетровськ-Донецьк-Луганськ-Донецьк-Харків.

У найближчий день «Шкода» пройде необхідні митні процедури, потім - пуско-налагоджувальні роботи та підготовку до випробувань. Випробування поїздів, які працюють як на постійному, так і на змінному струмі, проводитимуться на ділянках Лозова-Слов’янськ (постійний струм) та Бориспіль-Баришівка (змінний струм).

До складу електропоїзда входять шість двоповерхових вагонів, з них два - головних моторних з кабінами управління. Кількість місць - 636, з них 46 - першого класу і 590 - другого.

Згідно із заявкою Південної залізниці, в одному з вагонів облаштований міні-бар. До послуг пасажирів - система Wi-fi, розетки живлення тощо. У поїздах передбачені місця для інвалідів-візочників.

Як нагадали у прес-службі залізниці, 16 березня до Харкова прибув перший швидкісний потяг «Хюндай» південнокорейського виробництва.

Довідка УНІАН. Двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму серії EJ 675 виробництва «ŠKODA VAGONKA a.s.» призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеного комфорту, з максимальною експлуатаційною швидкістю до 160 км/год по залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 Вт і змінним струмом напругою 25 000 Вт, частотою 50 Гц. До складу електропоїзда входять 6 двоповерхових транспортних одиниць.