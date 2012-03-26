У Тернополі відкрили виставку лемківських ляльок
03:40, 26 березня 2012Суспільство
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На ній представлені ляльки з пластмас, текстильні, ляльки-мотанки
У Тернополі в обласному художньому музеї відкрили виставку лемківських ляльок.
Як передає кореспондент УНІАН, на виставці зокрема представлені ляльки з пластичних мас, текстильні, ляльки-мотанки.
Під час відкриття виставки майстер Олена ЗАДОРОЖНА, яка представила ляльки зі своєї колекції, також провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Вона зауважила, що раніше ляльки використовували не лише для дитячих розваг чи декору, а також як обереги.
Також на виставці можна переглянути колекцію старовинних лемківських рушників Лариси СОРОКИ.
Триватиме виставка впродовж двох тижнів.
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