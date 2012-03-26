У Луганську тюремників вшанують пам'ятним знаком «Ангел-хранитель»
06:27, 26 березня 2012Суспільство
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Після обговорення представлених матеріалів і ескізу пам'ятного знаку члени архітектурно-містобудівної ради запропонували розробникам проекту попрацювати над образом ангела-хранителя
У Луганську в районі адміністративної будівлі управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області встановлять пам'ятний знак «Ангел-хранитель» на честь співробітників пенітенціарної служби.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради.
Після обговорення представлених матеріалів і ескізу пам'ятного знаку члени архітектурно-містобудівної ради запропонували розробникам проекту попрацювати над образом ангела-хранителя. А також продумати інші варіанти розміщення, зокрема на фасаді будівлі.
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