Житомирська влада знайшла гроші на медицину

У Житомирській області 63% вільних залишків від перевиконання бюджету-2011 направлено на медицину.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Сергія РИЖУКА.

За його словами, таке рішення було прийнято 22 березня на сесії Житомирської обласної ради після розгляду питання про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2011 рік та внесення змін до бюджету 2012 року.

С.РИЖУК зазначив, що на 1 січня 2012 року сума вільного залишку від перевиконання обласного бюджету склала 23 млн. 700 тис. грн.

Левову частку цих коштів, а саме 13,5 млн. грн., що становить 63% загальної суми, було вирішено направити на розвиток медичної галузі області, наголосив губернатор.

Він додав також, що значна частина цих коштів піде на оснащення сучасним медичним обладнанням Житомирського обласного перинатального центру, введення якого в дію заплановано на 2 червня цього року. Понад 3 млн. грн. буде використано на створення кардіохірургічного центру, відкриття якого на базі Житомирської обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського відбудеться у вересні поточного року.

6 млн. грн. планується використати для придбання медобладнання і медикаментів. Частина коштів буде спрямована на придбання ліфту для обласного госпіталю ветеранів Великої Вітчизняної війни у Бердичеві, поінформував С.РИЖУК.