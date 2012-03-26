Під час бійки на Лук'янівському ринку підприємцю вибили око

Сьогодні вранці була зроблена чергова спроба рейдерського захоплення Лук`янівського ринку в Києві. Про це повідомила лідер громадського об`єднання "Одне питання" Діана Дрижакова, пише Gazeta.ua.

"Близько 6 години ранку до ринку під`їхало близько 6 автобусів. З них вийшли понад 60 осіб спортивної статури і зламали ворота. Новий директор ТОВ "Квіткова галявина" підбадьорював їх, говорив: "заходьте і ламайте все". На територію ринку спортсмени увірвалися з вогнегасниками, зав`язалася бійка. В результаті бійки постраждало кілька людей. Я сама особисто викликала "швидку". Одному з потерпілих вибили око, багато хто травмував руки", - розповіла Дрижакова.

За її словами, під час інциденту були присутні кілька міліціонерів, однак вони в бійку не вплутувалися: билися тільки молодики, які приїхали, і підприємці.

Як зазначила лідер громадської організації, незабаром прибула міліція і забрала двох рейдерів, яких вивели підприємці.

Зараз на ринку прибирають, ніяких конфліктів поки немає.

Разом з тим у столичному главку зазначили, що міліціонери нікого з учасників інциденту не затримували під час сьогоднішнього інциденту на ринку. Крім того глава прес-служби міліції Києва Ігор Михалко зазначив, що заяв з приводу того, що хтось травмувався в ході бійки не було.

"Зараз міліція забезпечує охорону громадського порядку. В даний момент там нічого не відбувається. Ринок працює в штатному режимі", - повідомив Михалко.

За його словами, протягом останнього тижня туди досить часто виїжджають наряди міліції