Міліція зайнялася ринком «Лук’янівський»

Міліція проводить дослідчу перевірку за повідомленням про захоплення столичного ринку «Лук’янівський».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, сьогодні. 26 березня, близько 5.00 по спецлінії 102 до чергової частини Шевченківського райуправління ГУ МВС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається потрапити на територію ринку «Лук’янівський».

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського районного управління міліції. На місці події правоохоронці забезпечили охорону громадського порядку. Було проведено ряд процесуальних заходів згідно з вимогами чинного законодавства. Наразі зібрані матеріали, зареєстровані в Шевченківському райуправлінні міліції, за якими проводиться дослідча перевірка. Станом на 11.00 до правоохоронців не надходило жодного повідомлення про потерпілих на ринку «Лук’янівський».

Водночас у київському главу повідомляють, що протягом 2010-2011 років між суб’єктами підприємницької діяльності в судах різної інстанції тривали судові спори навколо ЦМК «Лук’янівський ринок». В результаті Вищим господарським судом України було винесено рішення на користь однієї зі сторін. Натомість інша сторона відмовилась виконувати законне рішення суду. У зв’язку з цим матеріали було передано до виконавчої служби для реалізації прийнятого судом рішення. Наразі представниками виконавчої служби вжито всіх необхідних заходів для виконання цього рішення.

«Міліція міста Києва і в подальшому буде чітко виконувати покладені на неї обов’язки з охорони громадського порядку виключно в межах своєї компетенції та рамках закону, не підтримуючи жодної з конфліктуючих сторін», - сказано у повідомленні.

При цьому у главу звертаються до підприємців з проханням вирішувати всі спірні питання лише в рамках правового поля, не вдаватися до провокаційних та незаконних дій, не допускати порушень вимог чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. біля Київської міської ради зібралося понад 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок». Вони попросили депутатів створити спеціальну комісію та втрутитися у конфлікт, що виник між новим та попереднім власником акціонерного товариства.

За інформацією прес-служби КМДА, міська влада запропонувала підприємцям, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», місця для торгівлі на комунальних ринках міста, зокрема, на Володимирському ринку, Житньому та Бессарабському ринках.