Чиновник думає, що прорив дамби ЗМІ висмоктали з пальця

Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Олексій Чинарьов заявляє, що дамбі Кременчуцького водосховища на даний момент нічого не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу у приміщенні МНС.

За словами О.Чинарьова, розповсюджена деякими ЗМІ інформація про можливу загрозу прориву дамби Кременчуцького водосховища, «м’яко кажучи, не відповідає дійсності».

«Дамбі Кременчуцького водосховища на даний час нічого не загрожує», - запевнив він.

О.Чинарьов зазначив, що компанія «Укргідроенерго», до складу якої входить Кременчуцька ГЕС, постійно в автоматичному режимі відстежує ситуацію і, за її даними, дамба перебуває у звичному стані.

Він пояснив, що натомість кожного року відбувається розмивання берегової лінії водами Кременчуцького водосховища.

Заступник голови держагентства сказав, що це питання системне, над ним працюють уже багато років, зокрема, ведуться роботи з укріплення берегів.

Як додав О.Чинарьов, ці роботи регулярно фінансуються як з державного, так і з місцевого бюджетів.

«Але ніякого відношення до греблі Кременчуцької ГЕС це не має», - сказав він.

«Немає на сьогодні для дамби і греблі ніякої загрози», - додав О.Чинарьов.