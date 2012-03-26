У київського фітнес-інструктора вилучили 5 кілограмів амфетаміну

У Києві у 50-річного фітнес-інструктора міліція вилучила майже 5,5 кілограмів амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, амфетамін вилучено у результаті комплексу оперативно-розшукових заходів, вжитих працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Солом’янського районного управління столичної міліції.

За цінами чорного ринку така кількість амфетаміну коштує близько 50 тисяч доларів США.

Спочатку оперативники БНОН затримали киянина при спробі збуту 200 грамів амфетаміну. Згодом під час огляду гаражного боксу, який орендував затриманий, працівники міліції знайшли та вилучили 17 цілісних запаяних упаковок з білою речовиною: 14 – по 250 мг, 2 – по 1 кг, і одну – близько 130 грамів. За результатами експертизи, яку провели спеціалісти експертно-криміналістичного центру, стало відомо, що вилучена психотропна речовина містить амфетамін.

Слідчим відділом Солом’янського райуправління міліції порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України «Збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах».

Міліція встановила, що сам затриманий наркотиків не вживає. 50-річний чоловік займається спортом і працює фітнес-інструктором. Крім того, правоохоронці встановили, що він не має автомобіля, хоча останнім часом постійно орендував гаражний бокс.

Наразі встановлюється джерело придбання наркотиків та канали збуту. Слідство триває.