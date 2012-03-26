У МВС не підтверджують інформацію про арешт Авакова в Італії

У МВС не підтверджують інформацію про арешт за кордоном колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова.

Як повідомив УНІАН начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, А.Авакова дійсно було оголошено в розшук по лінії Інтерполу.

«Однак наразі ми інформацію про арешт не підтверджуємо», - сказав В.Поліщук, зауваживши, що, тим не менше, українське бюро Інтерполу продовжує з`ясовувати із своїми зарубіжними колегами інформацію щодо А.Авакова.

Крім того, адвокат Юрій Вишневецький заявив, що не володіє інформацією про можливий арешт А.Авакова. Адвокат повідомив, що в ці хвилини немає зв’язку з родичами А.Авакова у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі». Екс-губернатор також поінформував, що підконтрольна йому група компаній «Інвестор» продала практично всі активи на території України.

1 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що партія «Батьківщина» рекомендуватиме А.Авакову просити політичного притулку за кордоном.

20 березня начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.