Завтра російські інспектори перевірять перший український сирзавод

Фахівці Росспоживнагляду завтра, 27 березня, розпочнуть інспекцію ТОВ «Гадячсир» на предмет експорту сирів у Російську Федерацію. Про це повідомив сьогодні в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

«Приїхали (фахівці Росспоживнагляду - УНІАН), відбулася зустріч, визначили план роботи. Завтра виїжджають на Гадяч, - повідомив він.

За словами І.БІСЮКА, під час цього візиту буде проведено інспекцію тільки одного підприємства. Воно триватиме два дні і в четвер-п’ятницю фахівці Росспоживнагляду завершать свій візит.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд з 19 березня мав розпочати перевірки трьох із семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення в Росію. Україна сподівалася, що після проведення інспекції експорт сирів буде розблокований, проте візит було перенесено на 26 березня.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд обнародував на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмового масла. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам постачати сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанській і Лозовський сирзаводы, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.