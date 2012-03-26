Зниклий львівський редактор знав, що його розшукують

Головного редактора червоноградської газети „Новини Прибужжя” Віталія Павлишина знайшли сьогодні близько 18.00 біля одного із відділень „Ощадного банку” на вулиці Окуневського у Львові, куди журналіст зайшов, аби зняти гроші.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

Він зазначив, що В.Павлишина доставили до головного управління міліції, де зараз проводяться слідчі дії з метою встановлення, де перебував журналіст з моменту зникнення, оскільки було порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За словами О.Рудяка, В.Павлишин знав, що його розшукують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 17.55 співробітники карного розшуку затримали у Львові на вулиці Окуневського редактора червоноградської газета «Новини Прибужжя» В.Павлишина, який зник 21 березня. Журналіст почувається добре.

До пошуків В.Павлишина було задіяно близько 200 правоохоронців.

22 березня до міліції із заявою про зникнення В.Павлишина звернувся його батько, який повідомив, що син 21 березня вийшов з приміщення редакції газети, у якій працює, на обідню перерву і додому не повернувся. Поза зоною досяжності був мобільний телефон журналіста.

В.Павлишин багато років працював у різних виданнях Львова та області.

Сьогодні в нього день народження, йому виповнилося 39 років.