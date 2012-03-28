Завтра в Києві потеплішає

Завтра, 29 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на півночі Лівобережжя та в Карпатах буде дощ з мокрим снігом, лише у східних областях вночі без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних та Сумській областях 1-4° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Одещині місцями 12-15° тепла; в Карпатах впродовж доби від 3° тепла до 2° морозу.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.