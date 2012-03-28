Луганські чорнобильці вже дійшли до Європейського суду

Луганські чорнобильці вже підготували близько 100 позовів до Європейського суду з прав людини, частину з них уже подано.

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Чорнобиль 86» Олексій Демченко.

За його словами, чорнобильці тепер вже через Європейський суд будуть домагатися виконання ст. 54 «чорнобильського» закону про виплату в повному обсязі пенсій за судовими рішеннями.

«На сьогодні «ціна» чорнобильського питання - 4,2 млрд. грн. Нам кажуть, що цих грошей в Україні немає, але на виконання соціальних ініціатив Президента, як заявляє уряд, уже знайшли 16 млрд. грн.», - сказав О.Демченко.