Потік туристів між Україною й Ізраїлем стрімко зріс

Після скасування візового режиму між Україною й Ізраїлем в лютому 2011 року потік туристів між двома країнами збільшився більш як у 2,5 раза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр туризму Ізраїлю Стас Місежников під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

«За цей час зроблено просто величезний крок вперед у розвитку туризму між нашими країнами. Туризм зріс на 162%», - сказав С.Місежников.

При цьому він відзначив, що туристичні показники покращили на тлі кризових явищ, які спостерігалися у світі, а також складнощів у геополітичній ситуації на Близькому Сході.

«Той потенціал (у туристичній сфері – УНІАН), про який ми з вами підозрювали, вирвався, як джин із пляшки», - сказав С.Місежников.

Довідка УНІАН. 9 лютого 2011 року набула чинності підписана 21 липня 2010 року угода про безвізовий режим між Україною й Ізраїлем. Відтепер громадяни України й Ізраїлю можуть відвідувати країни без віз на період, що не перевищує 90 днів, упродовж 180 днів.