Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Михайла Бєлікова

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю видатного українського кінорежисера та кінооператора Михайла Бєлікова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Від нас пішов митець, який своєю творчістю утверджував вічні ідеали добра, гуманізму, любові, невтомно трудився задля розвитку національного кіномистецтва.

Схиляю голову разом зі всіма шанувальниками творчості майстра екранного мистецтва. Світла пам'ять про Михайла Олександровича назавжди залишиться в наших серцях», – йдеться у співчутті В.Януковича.

Як повідомлялося, одна з його найвідоміших робіт М.Бєлікова - фільм "Розпад", зроблений на матеріалі Чорнобильської катастрофи.

Також М.Бєліков зняв фільми "Ніч коротка" та "Які ж були ми молоді", за які він отримав Шевченківську премію. Далі були фільми "Святе сімейство" і "Золота лихоманка", що стали останніми роботами майстра.

Першими його роботами були "Стара фортеця", "Ральфе, здрастуй", "Червоний півень плімутрок". Він також є автором стрічок "Казка про Хлопчиша-Кибальчиша", "Та, що входить в море", "Хто повернеться - долюбить", "Білі хмари".

Впродовж багатьох років (1987-2005) М.Бєліков очолював Спілку кінематографістів України.