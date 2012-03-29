Злодії винесли з магазину 13 шуб за рекордні 40 секунд

У Сумах минулої вночі було пограбовано магазин хутряного одягу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник СЗГ УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, сигнал «тривога» з магазину хутряного одягу на пульт державної служби охорони надійшов близько третьої години ночі. За дві хвилини група швидкого реагування ДСО прибула на місце події. Під час перевірки було встановлено, що зловмисники потрапили до приміщення, розбивши скло на вхідних дверях, після чого винесли за попередніми підрахунками 13 шуб на суму близько 200 тисяч гривень. Для скоєння злочину крадіям вистачило 40 секунд. Наразі міліція вживає заходів щодо встановлення їх осіб.

«Цього злочину можна було б уникнути, якби власники магазину не нехтували неодноразовими порадами працівників УДСО посилити захист скляних дверей та вікон металевими гратками, як того вимагають держстандарти та угода про охорону об’єкту», - наголосила Е. Біганова.