«Україна» попливла по Дунаю

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури, розміщеному на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

В повідомленні зазначається, що у німецькому місті Пассау екіпаж судна приймає перших іноземних туристів, які здійснять подорож Дунаєм: «Україна» з першими цьогорічними пасажирами на борту попрямує маршрутом Пассау - Залізні Ворота - Пассау.

Як відзначають у пароплавстві, цієї навігації пасажирські судна УДП «Україна», «Молдавія», «Волга» та «Дніпро» працюватимуть з провідними туристичними операторами Німеччини – «Фенікс Райзен» та «Ніко Турс». Традиційно судна виконуватимуть як довгі рейси – від верхів'їв до української дельти Дунаю, так і короткі – на Верхньому Дунаї.

В повідомленні сказано, що “одним з основних завдань, що стоять перед пасажирською службою та екіпажами Дунайського пароплавства у поточному році, є організація максимально ефективної та якісної роботи, що дозволить судноплавній компанії зберегти свої позиції на дунайському круїзному ринку та забезпечити конкурентоспроможність власного пасажирського флоту”.

В повідомленні зазначається, що у 2011 році обсяг отриманих пароплавством доходів порівняно з 2010 роком зріс на 13%, річний ж план виконано на 112%.

Усього у 2010 році українську дельту Дунаю відвідало 6 тис. 413 туристів; у 2011 році – 8 тис. 25 екскурсантів. Цього ж року, за прогнозами пароплавства, очікується збільшення кількості туристів, які побувають у Ізмаїлі та на водних екскурсіях.