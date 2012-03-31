Одеська міліція розслідує факти розпусти в готелі

Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв'язків з громадськістю Управління МВС України в області.

Зокрема, розглядаючи звернення одесита, про вжиття міліцією відповідних заходів реагування до незнайомої йому жінки, яка в міському готелі «Зірка» за допомогою його адміністрації займається звідництвом для розпусти, в здійсненні злочину були викриті 28-річна звідниця і 36-річна мешканка Одеської області, яка займається проституцією, йдеться в повідомленні.

Через тиждень ситуація повторилася. Цього разу правоохоронці затримали 29-річну звідницю і 25-річну повію.

Загалом з початку березня оперативники підрозділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, зафіксували в цьому готелі 4 факти «створення місць розпусти і звідництва», уточнили в міліції.

Наразі слідчим Шевченківського відділення міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництва) Кримінального кодексу України.