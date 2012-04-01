УБОЗ перекрив канал продажу українок у сексуальне рабство

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, організаторами вербування та переправлення жінок за межі України було подружжя, а також неповнолітня дитина.

За допомогою оголошень у ЗМІ подружжя розшукувало молодих жінок, пропонуючи їм роботу за кордоном в елітному агентстві ескортних послуг, обіцяючи короткострокові робочі візи до країн Західної Європи, проживання, харчування та непоганий заробіток.

Зі слів потерпілих, яких на даний момент близько 40, їхній виліт до країн призначення здійснювався з аеропорту «Бориспіль» через Польщу. Вже з Варшави жінки вилітали до Франції, Італії, Греції, Туреччини. Кожне відправлення контролювали вербувальники з України, а після прильоту зустрічали закордонні. "У дівчат відбирали документи та змушували відробляти борг – 4 тис. євро. Пізніше паспорти віддавали. Втім, "зароблене" нікому не платили. Лише годували та надавали дах над головою", - зазначили в УЗГ, додавши, що вирватися з полону ескортного бізнесу самотужки жінки не мали змоги, тож по грошову допомогу зверталися до близьких друзів.

За даними міліції, всім потерпілим - до 30 років, їх усіх повернуто до України.

Проти подружжя порушено кримінальну справу за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України. У ВЗГ не виключають, що проти організаторів оборудки буде порушено ще одна кримінальну справу - за втягування у злочинну діяльність неповнолітньої.