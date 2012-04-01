З понеділка, 2 квітня, у школярів Рівного – знову канікули, на які їх відправлено зв в’язку із зростанням захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, нині в обласному центрі епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 41 відсоток, а дві третини хворих - це школярі і діти.

Продовжити канікули, які вже тривають з 26 березня, вирішили на засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наступне засідання комісії заплановане на кінець наступного тижня. Тоді і буде прийнято рішення продовжувати ще карантин чи ні.

Рівень захворювання на грип прогресує і в цілому на Рівненщині. За інформацією обласної санітарно-епідеміологічної станції, уже майже 7 тисяч мешканців області захворіли на грип та інші ГРВІ. Зокрема, за минулий тиждень в області на грип та інші супутні захворювання захворіло 6978 осіб (60,6 на 10 тис. населення), що становить 95,5% до порогового рівня, і на 14,6% менше, ніж за попередній тиждень.