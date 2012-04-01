Одеський університет відкриває факультет журналістики

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова відкриє цього року тринадцятий факультет – журналістики і соціальних комунікацій.

Як повідомили УНІАН у ректораті ОНУ, на новому факультеті студентів навчатимуть спеціальностям «журналістика», «видавнича справа» і «PR і реклама».

Новий факультет вирішено створити на базі кафедри журналістики філологічного факультету ОНУ. Зараз тут працюють 24 викладачі, зокрема доктор філологічних наук Олександр Александров і 13 кандидатів наук, практикуми ведуть досвідчені журналісти.

Планується, що студенти, які одержали ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю, будуть два роки навчатися основам журналістики, а потім спеціалізуватися з економіки, права, медицини та інших напрямів.

Аудиторії факультету журналістики і соціальних комунікацій передбачається розмістити в новому корпусі університету, де будуть також обладнані сучасною технікою відео- і радіостудії.

В ОНУ мотивують створення першого на півдні України факультету журналістики і соціальних комунікацій тим, що Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю ЗМІ, а співробітників з базовою освітою поки що недостатньо.