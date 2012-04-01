Сьогодні на 1-8 грн. зросли пенсії дітям війни та в'язням концтаборів

Згідно з оприлюдненими в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 3 від 6 січня 2012 р.), відповідно до законів про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про жертв нацистських переслідувань і про соцзахист дітей війни, на 1 квітня п.р. встановлюються такі підвищення до пенсій:

- інвалідам війни, що були малолітніми (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув'язненими концентраційних таборів, гетто тощо, I групи: 419 грн. (підвищення порівняно з 1 січня 2012 року на 8 грн.), з 1 липня доплата становитиме 422 грн., з 1 жовтня — 428 грн., з 1 грудня — 442 грн;

- II групи: з 1 квітня — 335,2 грн. (підвищення на 6,4 грн.), з 1 липня — 337,6 грн., з 1 жовтня — 342,4 грн., з 1 грудня — 353,6 грн.;

- III групи: з 1 квітня — 251,4 грн. (підвищення на 4,8 грн.), з 1 липня — 253,2 грн., з 1 жовтня — 256,8 грн., з 1 грудня — 265,2 грн.;

- дітям війни: з 1 квітня — 58,66 грн. (підвищення на 1,12 грн.), з 1 липня — 59,08 грн., з 1 жовтня — 59,92 грн., з 1 грудня — 61,88 грн.