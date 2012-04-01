Міліція вилучила тротил та саморобний пістолет

Під час перевірки інформація підтвердилась, повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області. Як пояснив підозрюваний, вибухівку він знайшов, а пістолет калібру 5,6 мм виготовив власноруч для самооборони. Раніше цей чоловік в поле зору працівників міліції не потрапляв.

Вибухівку і зброю вчора працівники міліції вилучили і направили на дослідження до НДЕКЦ при УМВС.

Наразі проводиться дослідча перевірка.

Після результатів дослідження вирішуватиметься питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.